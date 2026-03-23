Il racconto della madre di Sanem, morta al Monaldi di Napoli La cartella clinica di Sanem, morta al Monaldi di Napoli Gli altri casi al Monaldi di Napoli Il racconto della madre di Sanem, morta al Monaldi di Napoli In collegamento con la trasmissione Storie italiane, Morena, la madre di Sanem, ha raccontato: “Sanem è stata trapiantata nel 2021 per miocardite da Covid. Il trapianto è riuscito perfettamente. Dopo siamo state 20 giorni a casa, siamo state bene, sempre bardate. Il problema è che mia figlia nel 2022 già fu ricoverata in terapia intensiva per vari virus. Mi sono sempre fidata di queste persone perché erano diventate la nostra famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta al Monaldi di Napoli dopo un trapianto, i sospetti della madre e dell'avvocato Petruzzi

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