Via dei Poggi torna ad essere percorsa dagli autobus della linea 1 di Start Romagna

Da ravennatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 9 febbraio, gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a passare su via dei Poggi. Il traffico sarà regolare nel tratto tra via Antica Milizia e via Ofanto, dopo essere stato momentaneamente interrotto.

A partire da lunedì 9 febbraio gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a transitare regolarmente su via dei Poggi, nel tratto compreso tra via Antica Milizia e via Ofanto. Si sono infatti conclusi i lavori programmati e realizzati per migliorare la viabilità e la percorrenza della.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via dei Poggi

Nuovi biglietti QR Code sugli autobus: come funziona il sistema Start Romagna

A partire dal nuovo anno, il sistema Start Romagna introduce i biglietti QR Code sugli autobus di Ravenna.

Nuovi conducenti di autobus. A marzo riparte la scuola di formazione di Start Romagna

A marzo riparte la scuola di formazione per nuovi conducenti di autobus di Start Romagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via dei Poggi

Argomenti discussi: Riapre con una nuova gestione l’Edicola dei Poggi; ?Garlasco, la consulenza dei Poggi e la ricostruzione dei movimenti di Stasi: La pozza di sangue sul gradino non si poteva evitare; Garlasco, Lovati torna a parlare del sicario assoldato, la bici e i vestiti sono elementi di depistaggio; Dopo un periodo di chiusura l'edicola riapre con una nuova gestione: Storico punto di riferimento del quartiere.

via dei poggi tornaRiapre con una nuova gestione l’Edicola dei PoggiTorna ad animare il quartiere con l’obiettivo di preservare un presidio quotidiano di informazione e socialità ... ravenna24ore.it

Dopo un periodo di chiusura l'edicola riapre con una nuova gestione: Storico punto di riferimento del quartiereLa Confesercenti accoglie positivamente la riapertura dell'edicola: Rappresenta il ritorno di un servizio di prossimità e di un punto di incontro, informazione e curiosità ... ravennatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.