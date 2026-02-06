Via dei Poggi torna ad essere percorsa dagli autobus della linea 1 di Start Romagna

Da lunedì 9 febbraio, gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a passare su via dei Poggi. Il traffico sarà regolare nel tratto tra via Antica Milizia e via Ofanto, dopo essere stato momentaneamente interrotto.

A partire da lunedì 9 febbraio gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a transitare regolarmente su via dei Poggi, nel tratto compreso tra via Antica Milizia e via Ofanto. Si sono infatti conclusi i lavori programmati e realizzati per migliorare la viabilità e la percorrenza della.

A partire dal nuovo anno, il sistema Start Romagna introduce i biglietti QR Code sugli autobus di Ravenna.

A marzo riparte la scuola di formazione per nuovi conducenti di autobus di Start Romagna.

