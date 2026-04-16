Negli ultimi tempi si osserva una discussione accesa sui ruoli e le posizioni della politica conservatrice, populista e sovranista. Alcuni analisti sostengono che il conservatorismo abbia subito un declino, associandolo a questi movimenti. Tuttavia, ci sono opinioni che ritengono questa interpretazione troppo affrettata e che i partiti di area conservatrice continuino a mantenere una presenza significativa nel panorama politico.

Strana morte quella del conservatorismo, e ovviamente dei suoi presunti gemelli che rispondono ai nomi di populismo e sovranismo. Strana prima di tutto perché rapida, fulminante. Qualche settimana fa opinionisti e media discettavano, preoccupati, di un mondo che andava a destra e di un’Italia chissà ancora per quanto tempo ancora in mano agli “eredi del fascismo”. Da qualche giorno è invece tutto un fiorire di più o meno entusiastici de profundis: di dotte analisi sull’avvenuta “normalizzazione”, sull’estirpazione dell’agente “patogeno” che aveva infettato le nostre “sane” democrazie, persino sulla rinascita dell’Europa che senza l’Ungheria di Viktor Orbàn può finalmente procedere spedita lungo il sentiero delle “magnifiche sorti e progressive” che l’attendono.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La sinistra sbaglia a dare i conservatori per morti

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