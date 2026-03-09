Coccia | Sulla famiglia la sinistra sbaglia e dimentica le sue radici

Il politico ha dichiarato che la sinistra commette errori e dimentica le sue radici quando si tratta di famiglia. Ha sottolineato che l’importante non è la durata, ma l’intensità del coinvolgimento, e che sia breve o lunga, bisogna lavorare affinché la famiglia torni a essere un’istituzione fondamentale.

«Non importa la durata, quanto l'intensità. Che duri due anni o cinquanta bisogna fare in modo che la famiglia ridiventi istituzione. Solo così l'amore può ristrutturare la società e l'economia. Altrimenti si cade nel tranello di buttare tutto con la famiglia tradizionale, mentre abbiamo bisogno di un nucleo rinnovato che funzioni. Rifiutare come si fa a sinistra l'idea di famiglia perché considerata conservatrice fragilizza le relazioni. È invece un progetto su cui investire come motore sociale » è quanto afferma Emanuele Coccia, professore associato di Teoria dell'arte all'École des hautes études en sciences sociales a Parigi, in una intervista a La Stampa, con la quale promuove il suo libro "Il continente ignoto".