Remigrazione la sinistra occupa l' aula alla Camera | I fascisti qui non entrano

La Camera dei Deputati si riempie di deputati e giornalisti più del solito, anche di venerdì mattina. La tensione si taglia con il coltello, perché questa volta la sinistra ha deciso di occupare l’aula per impedire ai fascisti di entrare. Le parole di protesta sono chiare: “I fascisti qui non entrano”. La scena si svolge sotto gli occhi di tutto il paese, mentre l’atmosfera diventa sempre più tesa.

Camera dei Deputati mai così piena di parlamentari e giornalisti, per essere un venerdì mattina: l'attesa ovviamente non è per le consuete interpellanze urgenti delle 9.30, ma per la conferenza stampa sulla Remigrazione in programma alle 11.30, organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. Anche questa mattina in apertura di aula le forze di opposizioni si sono appellate alla presidenza della Camera, tornando a chiedere lo stop all'evento, che vede protagonisti esponenti dell'estrema destra: il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

