Azienda nel Milanese annuncia la chiusura 43 gli esuberi | proclamato lo sciopero con presidio

L'azienda Flint Cps Inks di Baranzate, nel Milanese, ha comunicato ai sindacati la decisione di chiudere lo stabilimento. La notizia ha portato alla proclamazione di uno sciopero e a un presidio dei lavoratori. Sono previsti 43 esuberi tra i dipendenti, secondo quanto annunciato dall'azienda stessa. La chiusura è stata ufficializzata in un incontro con i rappresentanti sindacali.

L'azienda Flint Cps Inks di Baranzate, nel Milanese, chiuderà. Lo ha fatto sapere la stessa realtà ai sindacati. L'azienda fa parte della multinazionale Flint tra i maggiori fornitori mondiali di inchiostri per la stampa, imballaggio ed etichettatura. Ora a rischio ci sono 43 lavoratori. Secondo la Filctem Cgil di Milano, la chiusura del sito peserebbe su 43 lavoratori e lavoratrici che potrebbero essere lasciati a casa. “Riteniamo indispensabile avviare un confronto serio con l'azienda per verificare tutte le possibili alternative alla chiusura, a partire dalla ricollocazione del personale negli altri stabilimenti del gruppo Flint presenti sul territorio, in particolare Cinisello Balsamo e Caronno Pertusella, con l'obiettivo di tutelare il più possibile l'occupazione”, spiega la sigla sindacale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Reggiani Macchine Spa, confermati i 13 esuberi: proclamato sciopero con presidio ai cancelliIl gruppo Efi ha ribadito il piano di ristrutturazione che prevede pesanti ricadute sullo stabilimento di Comun Nuovo: negli ultimi tre anni... Leggi anche: Sciopero e presidio alla Cam: “Chiediamo esuberi dignitosi, incentivi all’esodo insufficienti” Contenuti e approfondimenti su Azienda nel Milanese annuncia la.... Temi più discussi: STMicroelectronics rilancia: apertura di nuovo centro nel Milanese e 250 nuove assunzioni; Koinè: preoccupa l'affitto di un ramo d'azienda a Speakly; Prysmian dopa con annunci il titolo in Borsa?; Logistica, Garbe firma il primo accordo per il polo Golden Gate a sud di Milano. Carrefour annuncia 175 licenziamenti a Milano: la denuncia dei sindacati e le motivazioni dell’aziendaCarrefour ha annunciato di voler licenziare ben 175 dipendenti nella sua sede a Milano. A denunciare il fatto sono le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat, Uiltucs che hanno scritto: Un ... fanpage.it Azienda marchigiana Drop acquisisce milanese Playground.itDrop, azienda marchigiana specializzata nel mondo dell'eCommerce (gruppo Horsa), acquisisce Playground.it, azienda milanese leader nelle esperienze digitali e strategie di customer engagement. Nasce ... ansa.it Quali sono gli impatti reali della tecnologia sul lavoro, sulle persone e sulle aziende Esiste una intelligenza artificiale abusiva che entra in azienda in punta dei piedi o agentica che si muove come un nostro collega Dati e consigli di Stefano Denicolai, Presi - facebook.com facebook Il #5marzo 2019 Bugatti, per i 110 anni dell'azienda, presenta a Ginevra l'auto più cara al mondo. La #VoitureNoire: motore quadriturbo di 7993 cm cubi, 1500 cavalli, 22 l/100 km. Raggiunge i 420 km/h. Unico esemplare. Prezzo: 11 mln di euro tasse escluse. x.com