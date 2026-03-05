Azienda nel Milanese annuncia la chiusura 43 gli esuberi | proclamato lo sciopero con presidio

L'azienda Flint Cps Inks di Baranzate, nel Milanese, ha comunicato ai sindacati la decisione di chiudere lo stabilimento. La notizia ha portato alla proclamazione di uno sciopero e a un presidio dei lavoratori. Sono previsti 43 esuberi tra i dipendenti, secondo quanto annunciato dall'azienda stessa. La chiusura è stata ufficializzata in un incontro con i rappresentanti sindacali.

L'azienda Flint Cps Inks di Baranzate, nel Milanese, chiuderà. Lo ha fatto sapere la stessa realtà ai sindacati. L'azienda fa parte della multinazionale Flint tra i maggiori fornitori mondiali di inchiostri per la stampa, imballaggio ed etichettatura. Ora a rischio ci sono 43 lavoratori. Secondo la Filctem Cgil di Milano, la chiusura del sito peserebbe su 43 lavoratori e lavoratrici che potrebbero essere lasciati a casa. “Riteniamo indispensabile avviare un confronto serio con l'azienda per verificare tutte le possibili alternative alla chiusura, a partire dalla ricollocazione del personale negli altri stabilimenti del gruppo Flint presenti sul territorio, in particolare Cinisello Balsamo e Caronno Pertusella, con l'obiettivo di tutelare il più possibile l'occupazione”, spiega la sigla sindacale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

