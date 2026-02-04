Olimpiadi Milano-Cortina | 100 agenti da Firenze per la sicurezza Funaro | Siamo su Scherzi a parte

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, non nasconde lo stupore davanti alla notizia di 100 agenti della polizia di Stato inviati in Veneto per le Olimpiadi di Milano-Cortina. “Penso che stiamo su 'Scherzi a parte'”, commenta, lasciando intendere che la decisione le sembri sproporzionata o inattesa. La questione ha sollevato qualche polemica tra i cittadini e gli addetti ai lavori, mentre l’organizzazione si appresta a gestire un evento di dimensioni internazionali.

FIRENZE – “Penso che stiamo su ‘Scherzi a parte'”. Così questa mattina, a margine di un evento, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, commentando la notizia di 100 agenti della polizia di Stato che dal capoluogo toscano sarebbero stati chiamati in servizio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, anticipata dall’edizione locale di Repubblica. “E’ giusto che durante le Olimpiadi – ha detto Funaro – ci sia la massima allerta e l’attenzione sul tema della sicurezza. Ma penso che dovrebbe essere fatto un lavoro capillare e andare ad attingere da quei territori che non sono in sofferenza come la città di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.

