La sfida degli ascolti | De Martino batte tutti Bene Le Iene e Chi l' ha visto?

Nella serata di mercoledì, il film su Rai1 ha ottenuto 1 milione e 200 mila spettatori, risultando il programma più visto della serata. Le Iene e Chi l'ha visto? hanno registrato rispettivamente 900 mila e 850 mila spettatori, posizionandosi tra i programmi più seguiti. Su Canale 5, la trasmissione di intrattenimento ha raggiunto 950 mila spettatori. La concorrenza tra le diverse reti si è concentrata principalmente su questi titoli.

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora segnare 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit sigla invece una media di 1.805.000 spettatori pari a uno share del 12.9%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile vince la serata con 2.167.000 spettatori pari al 16.0%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? ottiene 1.242.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 517.000 spettatori (4.0%). Su Italia1 Le Iene raduna 1.057.000 spettatori pari all'8.4%. Su La7 La Giusta Distanza arriva a 634.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 la Champions League con la partita Arsenal-Sporting Lisbona sigla 803.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sfida degli ascolti: De Martino batte tutti. Bene Le Iene e Chi l'ha visto? Notizie correlate Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino, Sister Act, Chi l'ha visto, Saviano, Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 15 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti tv ieri (sabato 11 aprile): Amici batte Canzonissima, stallo tra De Martino e Scotti; Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Pretty Woman torna su Rai 1 per la 33ª volta: il rito TV che sfida Stefano De Martino; Ascolti tv, Stasera tutto è possibile ma battere De Martino non lo è: risultato a sorpresa nella sfida Gentili-Sciarelli. Ascolti tv, Stefano De Martino batte tutti. Bene Le Iene e Chi l'ha visto?Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora segnare 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit sigla invec ... iltempo.it Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica GentiliStasera Tutto è Possibile vince e chiude risalendo al 16% di share, Sister Act al 10,5% di share, Affari Tuoi meglio de La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it Concerto pianistico, Crotone ammira Gabriele Martino di Cesare - Il Crotonese - facebook.com facebook Stefano De Martino: “Quando questo programma e tutti noi cadremo nell’oblio, la mia volontà è che vi ricordiate di tutto questo con un sorriso. Giocare con gli amici è la cosa più bella che c’è” #StaseraTuttoÈPossibile #STEP x.com