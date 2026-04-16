La Serie A di ginnastica artistica decide tutto a Terni | sabato la diretta su Volare TV e Prime Video

Sabato e domenica all’Umbria Forum di Terni si svolge l’ultima prova della Regular Season di Serie A di ginnastica artistica. L’evento, trasmesso in diretta su Volare TV e Prime Video, determina le squadre che accederanno alla Final Eight di Bergamo. La competizione vede partecipanti provenienti da diverse società e rappresenta il momento finale di questa fase della stagione.

Il 17 e 18 aprile all’Umbria Forum l’ultima prova di Regular Season, quella che assegna i pass per la Final Eight di Bergamo. Sabato 18 dalle 14:25 la Serie A1 in diretta su Volare TV, canale dedicato di Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video. Dopo Modena e Biella, la road to Bergamo fa tappa a Terni. Il 17 e 18 aprile all’Umbria Forum va in scena la 3ª e ultima prova di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica maschile e femminile: quella che distribuirà i pass per la Final Eight scudetto del 16 maggio alla Choruslife Arena di Bergamo. La Serie A1 di sabato sarà trasmessa in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dalle ore 14:25, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.🔗 Leggi su Sportface.it

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