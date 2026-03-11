Ginnastica Artistica Serie A-B la 2ª prova va a Biella | diretta su Volare TV

Venerdì 13 e sabato 14 marzo si svolge al Biella Forum la seconda prova del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Serie A-B. La manifestazione è trasmessa in diretta su Volare TV e vede la partecipazione delle squadre di Ginnastica Artistica provenienti da diverse regioni. La giornata di sabato inizia alle 14 e prosegue con le esibizioni delle atlete in gara.

Venerdì 13 e sabato 14 marzo al Biella Forum il secondo appuntamento del Campionato Nazionale. Sabato 14 dalle 14.25 la Serie A1 in diretta streaming su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Biglietti ancora disponibili su Vivaticket. Dopo l’esordio di Modena, la ginnastica artistica italiana si sposta in Piemonte. Venerdì 13 e sabato 14 marzo il Biella Forum di via Fred Buscaglione ospita la 2ª prova del Campionato Nazionale di Serie A-B, secondo appuntamento del progetto Top Events 2026 della FGI — Federazione Ginnastica d’Italia. La tappa è organizzata in collaborazione con l’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino, con il patrocinio del Comune di Biella. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Serie A-B Ginnastica Artistica, Modena al via con Iorio e Abbadini: diretta su Volare TVLa prima prova del Campionato Nazionale sbarca al PalaPanini il 27 e 28 febbraio: tappa inaugurale dei Top Events 2026 trasmessa in esclusiva su... Ginnastica Artistica, Serie A1 su Volare TV: i Top Events 2026 debuttano al Pala Panini di Modena il 27 e 28 febbraioVenerdì 27 e sabato 28 febbraio si accendono i riflettori sul Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B: primo appuntamento a Modena con campioni... Una selezione di notizie su Ginnastica Artistica Serie Temi più discussi: Biella - Fly to the top, da Modena a Biella per la 2ª prova del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica; Biella è pronta per accogliere la seconda tappa del Campionato di Ginnastica Artistica di Serie A e B; Ginnastica artistica, la World Sporting Academy torna in Serie A2; La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica Maschile. Serie A-B Ginnastica Artistica, Modena al via con Iorio e Abbadini: diretta su Volare TVLa prima prova del Campionato Nazionale sbarca al PalaPanini il 27 e 28 febbraio: tappa inaugurale dei Top Events 2026 trasmessa in esclusiva su Volare TV, cana ... sportface.it Ginnastica artistica, inizia la Serie A: D’Amato, Perotti, Esposito aprono la stagione. Melnikova in prestitoLa Serie A di ginnastica artistica si aprirà sabato 28 febbraio al PalaPanini di Modena, dove andrà in scena la prima di tre tappe di regular season, ... oasport.it Salvatore Maresca - Ginnastica Salerno Anelli - 13,850 1ª Prova Serie A Ginnastica Artistica Modena #FederazioneGinnasticadItalia . #FGI #ginnastica #gymnastics #ginnasticaartistica - facebook.com facebook Biella è pronta ad accogliere la seconda tappa del Campionato di Ginnastica Artistica di Serie A e B Le informazioni fondamentali 13-14 marzo Biella Forum, Biella Serie A1, su SportFaceTV Federica Salvatelli x.com