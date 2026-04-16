La scuola va in demolizione e il Comune mette in vendita i mattoni | il ricavato per il sistema sanitario locale

Il Comune di Mondovì ha deciso di mettere in vendita mille mattoni provenienti dal cantiere dell’Istituto Baruffi. La vendita riguarda i materiali di costruzione che si trovano attualmente nel sito dell’edificio demolito. Il ricavato della vendita sarà destinato al sistema sanitario locale. Le procedure sono state avviate e i mattoni sono pronti per essere acquistati da chi si interesserà all’acquisto.

Il Comune di Mondovì ha avviato le procedure per la distribuzione di mille componenti edili provenienti dal cantiere dell'Istituto Baruffi. L'amministrazione comunale gestisce le prenotazioni attraverso una piattaforma digitale dedicata a partire dalla giornata di oggi, giovedì 16 aprile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Crescita dei reati lievi in Molise: il fenomeno mette sotto pressione il sistema di sicurezza localeNel Molise si sta profilando una nuova emergenza sociale e di sicurezza pubblica: l’aumento costante dei reati lievi, che in pochi anni si è... Il comune mette in vendita i box auto nel parcheggio di piazzale CurielL’amministrazione comunale di Riccione ha dato ufficialmente il via a una nuova procedura di trattativa diretta per l'alienazione della proprietà del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bandi e Avvisi; Protocollo città-scuola, si lavora al nuovo patto digitale per la città; Servizi estivi 2026: tutte le attività predisposte dal Comune di Bologna nel periodo di chiusura delle scuole; Servizio mensa esteso alla scuola media Santini. La scuola va in demolizione e il Comune mette in vendita i mattoni: il ricavato per il sistema sanitario localeL'abbattimento della storica sede scolastica piemontese apre la strada a una raccolta fondi destinata alla sanità locale. I cittadini possono ora aggiudicarsi un frammento dell'edificio trasformando i ... orizzontescuola.it Dal Comune mezzo euro al giorno a ogni bimbo che va a scuola in biciclettaBRESSANA BOTTARONE. Mezzo euro al giorno per ogni alunno che andrà a scuola in bicicletta. Parte a Bressana l’iniziativa Come vai a scuola? In bicicletta: ai ragazzi che si recheranno a scuola in ... laprovinciapavese.gelocal.it Comune e Trotta dialogano per arrivare alla transizione che metta in grado Air di subentrare nella gestione del tpl locale. Lo dice l'assessore alla Mobilità Ambrosone che si professa ottimista sulla chiuisura della vicenda entro aprile. Intanto i sindacati minacci - facebook.com facebook Dopo anni, il Team Retornaz annuncia la fine del proprio percorso comune al termine della stagione Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno deciso di intraprendere strade diverse, ringraziando famiglie, staff e sostenitor x.com