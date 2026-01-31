Nel Molise, le forze dell’ordine affrontano un aumento preoccupante di reati lievi. In pochi anni, quello che era un fenomeno marginale si è trasformato in un problema reale per le autorità. Le pattuglie sono sotto pressione e le amministrazioni locali cercano di trovare soluzioni rapide per arginare il fenomeno.

Nel Molise si sta profilando una nuova emergenza sociale e di sicurezza pubblica: l’aumento costante dei reati lievi, che in pochi anni si è trasformato da fenomeno marginale a problema strutturale per le forze dell’ordine e per le amministrazioni locali. Secondo dati recenti raccolti dal prefetto della regione, il numero di furti in abitazioni, scippi, danneggiamenti e violazioni della quiete pubblica è cresciuto del 27% rispetto al 2022, con punte del 35% in alcune aree rurali come il basso Molise e la provincia di Campobasso. Il fenomeno non riguarda solo episodi isolati, ma si ripete con regolarità in centri abitati di piccole dimensioni, dove la presenza delle forze dell’ordine è limitata e la reazione tempestiva spesso impossibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crescita dei reati lievi in Molise: il fenomeno mette sotto pressione il sistema di sicurezza locale

