La scrittrice Giuliana Vitali incontra i lettori alla Libreria La Scala Dei Sogni a Pomigliano D' Arco
Sabato 18 aprile alle ore 18.30, la scrittrice Giuliana Vitali incontra i lettori alla Libreria "La Scala Dei Sogni" a Pomigliano D'Arco.Sarà in occasione del suo romanzo "Nata nell'acqua sporca" (Giulio Perrone editore"), proposto al Premio Strega 2026 da Marco Debenedetti e vincitore del Premio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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