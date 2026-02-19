Garante della disabilità | il decreto correttivo attribuisce nuovi poteri di visita nelle strutture e rende obbligatorio il parere su regolamenti e atti amministrativi

Il Garante della disabilità potrà ora effettuare visite nelle strutture senza limiti di frequenza, grazie al nuovo decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri. La misura mira a garantire controlli più frequenti e puntuali, rafforzando la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, il decreto rende obbligatorio il parere preventivo del Garante su regolamenti e atti amministrativi che riguardano i servizi per le disabilità. Questa novità può portare a modifiche più rapide e trasparenti nelle norme che regolano le strutture. La legge entrerà in vigore a breve.