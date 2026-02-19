Garante della disabilità | il decreto correttivo attribuisce nuovi poteri di visita nelle strutture e rende obbligatorio il parere su regolamenti e atti amministrativi
Il Garante della disabilità potrà ora effettuare visite nelle strutture senza limiti di frequenza, grazie al nuovo decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri. La misura mira a garantire controlli più frequenti e puntuali, rafforzando la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, il decreto rende obbligatorio il parere preventivo del Garante su regolamenti e atti amministrativi che riguardano i servizi per le disabilità. Questa novità può portare a modifiche più rapide e trasparenti nelle norme che regolano le strutture. La legge entrerà in vigore a breve.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Legge di Bilancio 2026, il Garante delle persone con disabilità: stop al bonus barriere, nuovi fondi per caregiver e inclusione scolasticaIl Garante delle persone con disabilità della Campania, Paolo Colombo, ha annunciato il 12 febbraio 2026 che il bonus barriere viene eliminato, mentre vengono destinati nuovi fondi per i caregiver e l’inclusione scolastica.
Leggi anche: GPS 2026, criticità nella dichiarazione della riserva prevista dalla Legge 68/1999 per docenti precari con disabilità. La Gilda: “Necessario correttivo”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Disabili: via libera al decreto che istituisce l’Autorità Garante; Legge di Bilancio 2026, il Garante delle persone con disabilità: stop al bonus barriere, nuovi fondi per caregiver e inclusione scolastica; Il Comune di Siracusa cerca il nuovo Garante dei diritti dei disabili, come candidarsi; Consiglio Molise, aula vota su istituzione Garante diritti persone disabili.
Legge di Bilancio 2026, il Garante delle persone con disabilità: stop al bonus barriere, nuovi fondi per caregiver e inclusione scolasticaIl Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, ha diffuso il 12 febbraio 2026 una nota di sintesi sulle principali misure contenute nella Legge d ... orizzontescuola.it
Garante delle persone disabili Il sindaco ha scelto DameriIl sindaco Federico Chiodi ha nominato la persona che ricoprirà la figura di garante dei diritti delle persone disabili, istituita con apposito regolamento dal consiglio comunale lo scorso anno, dopo ... laprovinciapavese.gelocal.it
L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n.01/2025” ha fornito “ indirizzi interpretativi” uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell’ambito del piano terapeutico,… x.com
Incontro interistituzionale sulla situazione dell'IISS G. Cesare - D. Romanazzi di Bari Si è svolto nella mattinata odierna, presso il Consiglio regionale della Puglia, il tavolo interistituzionale convocato dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità facebook