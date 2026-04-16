La riflessione | ?Chieti e la sovranità idrica perduta

A Chieti, la questione dell’acqua assume un carattere paradossale. La città si trova a dover razionare l’acqua, sospendendo la fornitura durante le ore notturne, nonostante si trovi sopra un vasto serbatoio di risorse idriche. Questa situazione solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sulla capacità di garantire un approvvigionamento stabile ai cittadini. La presenza di un mare di acqua sotto i loro piedi contrasta con le limitazioni imposte quotidianamente.

Un paradosso che grida vendetta. Siamo una città che raziona l'acqua, che chiude i rubinetti di notte, eppure siamo letteralmente seduti su un mare di acqua.?Come già denunciato più volte in passato, Chieti sta subendo l'ennesimo scippo anche sull'acqua. Non è solo un problema di tubi rotti: è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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