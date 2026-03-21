La sovranità digitale non si costruisce alzando muri La riflessione di Ascani

L’Europa si trova di fronte a una fase decisiva, con l’intelligenza artificiale al centro dell’attenzione. Mario Draghi ha sottolineato che la sovranità digitale non si realizza chiudendo i confini, ma attraverso strategie concrete. La discussione si concentra sulla necessità di adattarsi rapidamente ai rapidi sviluppi tecnologici, mentre le istituzioni europee affrontano questa sfida senza ricorrere a barriere fisiche o digitali.

Oggi l’Europa vive un momento di verità. E lo vive grazie all’intelligenza artificiale. Il richiamo arriva da Mario Draghi, ha la forma della constatazione, ma è più un monito, che porta con sé urgenza di cambiamento. All’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano a dicembre 2025 ha detto: “Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno prodotto quaranta grandi modelli fondamentali, la Cina quindici e l’Unione europea soltanto tre. Se non colmiamo questo divario e non adotteremo queste tecnologie su larga scala, l’Europa rischia un futuro di stagnazione, con tutte le sue conseguenze”. Il ritmo del progresso è inarrestabile. Siamo immersi in una rivoluzione epocale, quella digitale, e non facciamo in tempo ad agganciare le trasformazioni in atto che sono già superate. 🔗 Leggi su Formiche.net

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