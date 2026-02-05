Savannah Guthrie al rapitore della madre | Vogliamo sapere se è viva

Savannah Guthrie ha rivolto una richiesta diretta al rapitore di sua madre, un’ottantaquattrenne scomparsa. La conduttrice della Nbc ha detto chiaramente che la famiglia è disposta a negoziare, ma prima vuole sapere se la donna è ancora viva. La giornalista ha deciso di rendere pubblica la sua richiesta, sperando di ottenere risposte chiare e rapide.

(LaPresse) – Savannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo 'Today' della Nbc, ha inviato un messaggio pubblico al rapitore di sua madre ottantaquattrenne, affermando che la sua famiglia è disposta a negoziare, ma vuole prove che sia ancora viva. In un video pubblicato sui social, Guthrie ha affermato che la sua famiglia ha appreso dai media della richiesta di riscatto per Nancy Guthrie, che secondo le autorità sarebbe stata rapita dalla sua casa in Arizona. "Siamo pronti a discutere. Tuttavia, viviamo in un mondo in cui le voci e le immagini sono facilmente manipolabili", ha affermato la conduttrice leggendo una dichiarazione, "abbiamo bisogno di sapere senza ombra di dubbio che è viva e che la tenete in ostaggio.

