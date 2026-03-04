I prezzi di benzina e diesel sono cresciuti significativamente negli ultimi tempi, con un aumento rapido che ha colpito le stazioni di servizio in tutto il paese. L’attacco all’Iran ha contribuito a far salire i costi delle materie prime, portando a un incremento del prezzo del carburante. Gli italiani si trovano così a spendere di più ogni volta che fanno il pieno.

Benzina e diesel in forte rialzo dopo i raid Usa-Israele sull’Iran. Il Brent sfonda gli 80 dollari e infiamma il caro carburante Ormai ci siamo abituati al fatto che di giorno in giorno, a causa del caro carburanti, il pieno costa sempre di più. Del resto a pesare sul prezzo di benzina e diesel è soprattutto, ma non solo, la tensione in Medio Oriente, con l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran che sta seminando il panico sui mercati internazionali. Il greggio Brent Crude ha chiuso sopra gli 80 dollari al barile, mentre il gasolio ha sfondato i mille dollari a tonnellata portandosi ai massimi in euro dal lontano mese di ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I prezzi di benzina e diesel volano, l’attacco all’Iran accende il caro carburante e si trasforma in un salasso per gli italiani

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran.

Tutti gli aggiornamenti su I prezzi di benzina e diesel volano...

Temi più discussi: Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e diesel; Guerra Iran, il prezzo di gas e petrolio è già in aumento; Prezzi benzina, mercati in fibrillazione: ieri gas +39%. Riunione con Meloni a Palazzo Chigi; Petrolio e gas alle stelle, borse in rosso: i risvolti della guerra all'Iran sul prezzo di benzina e bollette.

Primo choc al distributore. Prezzi di benzina e diesel, pioggia di rialzi: ecco gli effetti della guerra in IranL’impatto sul gasolio è stato dirompente: la quotazione è aumentata di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l'ultima volta il 14 febbraio del 2024, oltre due anni fa ... quotidiano.net

Benzina e diesel, la guerra in Iran fa volare i prezzi: cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorniIl conflitto spinge il petrolio sopra gli 82 dollari al barile e fa balzare i prodotti raffinati. Timori per lo Stretto di Hormuz, snodo chiave per il gasolio ... laprovinciapavese.gelocal.it

Il figlio di Khamenei eletto nuova Guida suprema dell’Iran, fiamme al consolato Usa a Dubai gli aggiornamenti --> https://www.teleone.it/2026/03/04/figlio-di-khamenei-eletto-nuova-guida-suprema-delliran-fiamme-al-consolato-usa-a-dubai facebook

PODCAST | | Diluvio di bombe sull'Iran, il figlio di Khamenei eletto guida suprema. #ANSA x.com