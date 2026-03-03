Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire, con i rincari che si fanno sempre più evidenti. L’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran ha contribuito a far aumentare i costi dei carburanti, influenzando il mercato e i prezzi alla pompa. La situazione si sta consolidando con un trend di aumento che coinvolge i consumatori e le stazioni di servizio.

La guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 eurolitro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran. Con l’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, era facile prevedere un aggravamento del fenomeno del caro carburante. E basta un rapido sguardo al tabellone luminoso del distributore di turno per capire che qualcosa si è mosso, e non poco. Sui mercati internazionali il Brent ha segnato un +6,7%. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di numeri tutto sommato gestibili, ma la situazione è ben più grave di come sembri. Questo peché il gasolio ha fatto un balzo di oltre il 16%, toccando livelli che non si vedevano dal 14 febbraio 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburante

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada.

Le Borse pagano pegno. Imprese in allarme per l’elevata instabilità. In arrivo rincari per bollette e benzina - facebook.com facebook

Quando c'è da intervenire su Pucci e FantaSanremo non si fa pregare. Quando dovrebbe spiegare al Paese perché il ministro della Difesa si trovava in Qatar sotto i missili, perché gli italiani pagheranno di più gas, benzina e diesel, Meloni scompare dai radar. x.com