La proposta di Di Rosa in caso di elezione a sindaco | La mia auto al Comune in comodato gratuito

Un candidato sindaco di Agrigento ha annunciato che, in caso di elezione, metterà a disposizione del Comune la propria auto personale senza ricevere un compenso. La proposta riguarda un accordo di comodato d'uso gratuito, che coinvolge il veicolo del candidato e l'amministrazione comunale. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità o alle condizioni di questa proposta.

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, annuncia che metterà a disposizione del Comune la propria auto personale in comodato d'uso gratuito. "Un'operazione perfettamente legittima che verrà formalizzata con atto scritto, deliberazione di giunta e, ove necessario, registrazione presso la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ares 118 a Fregene: in comodato gratuito i locali comunali di via LoanoFiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara ad approvare un protocollo d’intesa con Ares 118 per concedere in comodato d’uso... Leggi anche: "Parcheggi, T-Red e raccolta porta a porta": Costantini illustra i "primi tre passi" in caso di elezione a sindaco [VIDEO] Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Premio QUARZO ROSA per la costituzione e lo sviluppo delle imprese femminili – anno 2026; Al via Lucca Verdemura 2026: un weekend all'insegna della rose (e non solo); Ballerine con tacco, la versatilità (in una scarpa) da mattina a sera; Il gelato? Oggi lo voglio al gusto di fiori!. La proposta di Di Rosa in caso di elezione a sindaco: La mia auto al Comune in comodato gratuitoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Giuseppe Di Rosa, candidato ... agrigentonotizie.it Upas, spoiler fino al 28 novembre: Rosa riceve la proposta di subentrare a RaffaeleCastrese, sostenuto da Guido, accetterà la proposta di Marina a partecipare a una trasmissione in radio per denunciare la condizione critica in cui versano le bufale da quando la sua azienda è sotto ... it.blastingnews.com Ciao! Mi chiamo Andrea Rosa, ho 19 anni e sono uno studente universitario presso l’Università Bicocca di Milano, dove frequento il corso di Scienze del Turismo. Mi sono diplomato presso l’Istituto Superiore Lorenzo Rota a Calolzio in Amministrazione, Finan - facebook.com facebook Buongiorno! Ti dono il primo bocciolo di rosa! x.com