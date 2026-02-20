Gli scout Agesci di Foggia celebrano la ' Giornata del Pensiero'

Gli scout Agesci di Foggia festeggiano la 'Giornata del Pensiero' il 22 febbraio, in ricordo di Lord Baden-Powell e di sua moglie Olave Baden-Powell. La data, scelta nel 1926, richiama l'importanza di riflettere sui valori scout e sulla loro storia. Quest’anno, i gruppi locali organizzano incontri e attività all'aperto, coinvolgendo giovani e adulti. La giornata rappresenta un momento di confronto e di crescita per tutta la comunità scout, che si prepara a celebrare questa ricorrenza con entusiasmo e partecipazione.

I gruppi scout Agesci della città di Foggia si preparano a vivere la 'Giornata del Pensiero', che dal 1926 si celebra ogni anno il 22 febbraio, data nella quale si ricordano il compleanno sia di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, sia di Olave Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale. Domenica 22 febbraio alle 8.30 piazza Baden Powell accoglierà lupetti e lupette, esploratori, guide, rover, scolte e comunità capi dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani di Foggia 1 (parrocchia San Michele Arcangelo) e Foggia 10 (parrocchia San Pio X) per vivere insieme la giornata in cui da cento anni guide e scout di tutto il mondo si incontrano per divertirsi, imparare, approfondire tematiche connesse ai problemi globali e locali e per raccogliere fondi destinati a programmi e progetti a sostegno delle ragazze e delle giovani donne.