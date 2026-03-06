La Promessa anticipazioni 7 marzo | Eugenia sospetta di Lorenzo e Leocadia

Nella puntata di domani della soap spagnola, Eugenia sospetta di Lorenzo e Leocadia. La sua lucidità si trasforma in un incubo, creando tensione tra i personaggi. La scena si svolge tra sospetti e confronti, mentre i protagonisti si trovano a dover affrontare situazioni delicate e decisioni impreviste. La puntata si concentra sulle reazioni dei personaggi alle rivelazioni e ai sospetti emergenti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La ritrovata lucidità di Eugenia si trasforma in un incubo. La donna nota con crescente inquietudine la complicità tra Don Lorenzo e Leocadia. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Casinò Reale, Curro e Lope portano avanti la loro missione sotto copertura per incastrare Basilio.