La prendono a calci le sputano addosso e filmano tutto | il branco di Giardino pubblico ha le ore contate

Un gruppo di giovani ha aggredito una ragazza nel giardino pubblico, prendendola a calci e sputandole addosso, mentre altri filmavano la scena. La vittima ha riferito di aver subito insulti come “Ci vuoi far lasciare, a me e L.” e minacce come “Menami o ti meno io”. I primi colpi sono arrivati da alcuni dei presenti, principalmente da dietro e senza mostrare il volto, rendendo difficile la difesa.

“Ci vuoi far lasciare, a me e L., che sai benissimo quanto lo amo”. E poi: “Menami o ti meno io”. I primi colpi – calci alle gambe, che le fanno perdere l'equilibrio – arrivano da alcuni dei maschi, perlopiù a volto scoperto e da dietro, dove non si può difendere. La vittima di questa storia è.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Il caldo ha le ore contate, in Lombardia arrivano pioggia e temporali (con rischio grandine). Quando? Le previsioni meteoMilano, 8 aprile 2026 – Giugno o aprile? È da Pasqua che il meteo sta regalando giornate più estive che primaverili a Milano e in tutta la Lombardia. Il regime in Iran ha le ore contate. Anche la Russia molla l'ayatollah KhameneiMentre Ali Khamenei e la leadership del regime si rifugiano nei bunker, aleggia l'ipotesi di un attacco militare contro l'Iran.