Il regime in Iran ha le ore contate Anche la Russia molla l' ayatollah Khamenei

Le tensioni in Iran crescono, con il regime isolato e in difficoltà. Mentre i leader si nascondono, si intensificano le preoccupazioni per un possibile intervento militare. La situazione internazionale rimane sotto osservazione, evidenziando un contesto di instabilità crescente nella regione.

Mentre Ali Khamenei e la leadership del regime si rifugiano nei bunker, aleggia l'ipotesi di un attacco militare contro l'Iran. Ma Teheran reagisce mostrando i muscoli. Murales minacciosi contro gli Stati Uniti sarebbero comparsi nel centro della capitale. I Guardiani della Rivoluzione parlano apertamente di «dito sul grilletto» e avvertono Washington e Tel Aviv di evitare «errori di calcolo». Ma dietro la propaganda emergono segnali di paura. Khamenei avrebbe delegato la gestione quotidiana al figlio Massud. Un fatto che potrebbe indicare la percezione di un pericolo reale e imminente. Secondo analisti e fonti di sicurezza regionali, inoltre, Vladimir Putin potrebbe aver scelto di non spendere più capitale politico e strategico per salvare Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita”In Iran, le proteste contro il regime degli ayatollah proseguono nella loro seconda settimana, ampliandosi e rappresentando una delle sfide più significative al governo degli ultimi anni, dopo i moti del 2022.

Iran nel caos, Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cadeL'attuale situazione in Iran appare instabile, con segnali di tensione crescente.

Argomenti discussi: Cosa farà cadere il regime in Iran? Il modello rivoluzione francese, il golpe militare, i leader in esilio: gli scenari in campo (e i rischi); Iran: un regime sanguinario, un popolo disperato; Perché il regime in Iran è così duro a cadere; Iran: le opzioni del regime.

