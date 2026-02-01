La corsa politica sulla questione della remigrazione si infiamma. I partiti di destra si sfidano a chi propone le misure più dure, mentre la piattaforma statale per le firme delle leggi di iniziativa popolare funziona senza controlli di costituzionalità. La situazione è diventata un campo di battaglia aperto, con poche regole e molta tensione.

La piattaforma statale di raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare non ha nessun filtro di costituzionalità. Per questo i gruppi di estrema destra possono già esultare: nonostante la conferenza stampa di presentazione della proposta venerdì alla Camera sia stata annullata, i promotori hanno superato in 24 ore il quorum di 50 mila firme necessarie a portarla in Aula. «Un risultato senza precedenti», ha commentato il comitato Remigrazione e Riconquista (composto da CasaPound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads, Brescia ai Bresciani). «È una battaglia di sovranità e andremo fino in fondo» ha spiegato Luca Marsella di Casapound, lo stesso che venerdì pomeriggio urlava davanti al Parlamento che «l’antifascismo è mafia». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sulla remigrazione si scatena la gara a destra

La conferenza sulla “remigrazione” prevista alla Camera non si è più tenuta.

