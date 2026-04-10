Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17, il Polo Bibliotecario di Via Minozzi a Potenza accoglierà un incontro dedicato alla geopolitica della cultura. L’evento vedrà la partecipazione di esperti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Cina, con l’obiettivo di analizzare le strategie culturali adottate dai due paesi in un contesto globale. La discussione si concentrerà sul ruolo della cultura come elemento di influenza internazionale e sulle dinamiche che coinvolgono le due nazioni.

Il Polo Bibliotecario di Via Minozzi a Potenza ospiterà, venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17, un confronto di alto profilo sulla geopolitica della cultura. L’evento, promosso dall’Associazione AGUA Aps, prevede la presentazione del volume scritto da Federico Mussuto, intitolato L’Aquila e il Dragone. Diplomazia culturale e soft power nel conflitto sino-americano. Il dibattito analizzerà come la competizione tra Washington e Pechino non si limiti ai settori tecnologico ed economico, ma si stia spostando decisamente sul terreno dell’influenza culturale e strategica globale. Geopolitica dell’influenza: oltre i confini della tecnologia. La sfida per l’egemonia mondiale assume contorni inediti attraverso l’uso del cosiddetto soft power. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA e Cina: la lotta per il mondo si gioca sulla cultura a Potenza

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