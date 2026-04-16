La nascita di un amore sullo sfondo dell' Italia post fascista | il primo romanzo di Dino Montanino
Un nuovo romanzo di Dino Montanino narra la storia di un amore che si sviluppa tra Napoli e la Sicilia, coprendo un arco temporale dagli anni ’20 ai primi anni ’50. La narrazione si svolge in un’Italia attraversata dalla Seconda guerra mondiale e dal regime fascista, con riferimenti agli eventi storici che hanno segnato quel periodo. La trama si concentra sui rapporti tra i personaggi all’interno di un contesto storico complesso e turbolento.
Un viaggio che attraversa l’Italia dagli anni ‘20 alla metà degli anni ’50, un amore che corre tra Napoli e la Sicilia, la guerra e il fascismo sullo sfondo. Sono gli elementi de “Il calciobalilla non avrà futuro” (Guida edizioni), primo romanzo di Dino Montanino, napoletano ed ex docente di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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