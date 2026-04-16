La nascita di un amore sullo sfondo dell' Italia post fascista | il primo romanzo di Dino Montanino

Un nuovo romanzo di Dino Montanino narra la storia di un amore che si sviluppa tra Napoli e la Sicilia, coprendo un arco temporale dagli anni ’20 ai primi anni ’50. La narrazione si svolge in un’Italia attraversata dalla Seconda guerra mondiale e dal regime fascista, con riferimenti agli eventi storici che hanno segnato quel periodo. La trama si concentra sui rapporti tra i personaggi all’interno di un contesto storico complesso e turbolento.