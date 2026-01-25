Cremonini in sottofondo e la tragedia sullo sfondo | il video assurdo dell'uccisione ICE che ha fatto il giro del mondo
Un video che documenta l'uccisione a Minneapolis ha fatto il giro del mondo, suscitando molte reazioni. Inaspettatamente, sullo sfondo si ascolta una canzone di Cesare Cremonini, un dettaglio che rende il momento ancora più surreale. Questa scelta musicale, apparentemente insignificante, sottolinea la distanza tra la gravità dell’evento e la sua rappresentazione visiva, evidenziando le contraddizioni di un episodio che ha scosso l’opinione pubblica.
Il primo video che documenta l'uccisione di Minneapolis ha un dettaglio, una canzone di Cesare Cremonini in sottofondo, che nel suo essere apparentemente irrilevante aggiunge qualcosa che rende il momento ancora più assurdo. Sembra la scena di un film, una serie Tv distopica: eppure è realtà.
NBA rinvia Timberwolves?Warriors dopo l’uccisione di un uomo da parte dell’ICE a MinneapolisLa partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata rinviata a causa di motivi di sicurezza, in seguito all’uccisione di un uomo da parte degli agenti ICE a Minneapolis.
