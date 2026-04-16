La mostra di Marcello Caloro | le presenze alate nel nostro paesaggio a San Giorgio

A San Giorgio si tiene una mostra dedicata alle immagini di Marcello Caloro, fotografo naturalista della zona. Le sue fotografie ritraggono presenze alate nel paesaggio locale, evidenziando dettagli della natura che spesso passano inosservati. La mostra mette in mostra scatti che catturano uccelli e altri elementi naturali, offrendo uno sguardo diretto sulla biodiversità del territorio. È visitabile presso un locale spazio espositivo del paese.

Marcello Caloro è un fotografo naturalista sangiorgino, che con i suoi scatti fa conoscere la bellezza che ci circonda, una natura che abbiamo il dovere di conoscere e proteggere.TRA CIELO E TERRA: Presenze alate nel nostro paesaggio è il titolo della mostra fotografica che verrà inaugurata.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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