' Nel sogno di Urbino L' opera grafica di Marcello Lani' in mostra a Isera

A Isera è aperta una mostra dedicata alle opere grafiche di Marcello Lani, intitolata

Urbino, 31 marzo 2026 – "Nel sogno di Urbino. L'opera grafica di Marcello Lani ": è il titolo della mostra, a cura di Luca Baroni, con testi di Vittorio Sgarbi e Silvio Cattani, inaugurata venerdì scorso a Isera (Trento) e sarà visitabile fino al 10 maggio, il venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, a ingresso libero, presso palazzo de Probizer. Marcello Lani (Urbino, 1938-2019) è stato una figura significativa dell'incisione marchigiana del secondo '900. La mostra assume un significato particolare nel dialogo culturale tra Urbino e il Trentino-Alto Adige. All'inaugurazione erano presenti gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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