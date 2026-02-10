Atalanta le prime cento presenze in A di Giorgio Scalvini | È un traguardo fantastico

Questa mattina, Bergamo ha celebrato un traguardo importante per Giorgio Scalvini, che ha raggiunto le sue prime cento presenze in Serie A con l’Atalanta. Il giovane difensore si dice felice e orgoglioso di aver raggiunto questa tappa, considerandola un risultato fantastico. La società e i tifosi lo hanno accolto con entusiasmo, riconoscendo il suo impegno e il suo talento cresciuto partita dopo partita.

Bergamo, 10 febbraio 2026 – Le prime cento in serie A in maglia atalantina (e in carriera) per Giorgio Scalvini. Il 22enne talento di Palazzolo, ragazzo di casa anche se nato e cresciuto oltre il confine bresciano, entrato nella Cantera di Zingonia a soli 9 anni, ieri sera nella vittoria nel derby regionale contro la Cremonese ha tagliato il traguardo delle prime cento presenze nel massimo campionato. Traguardo significativo, a soli 22 anni e due mesi, per un ragazzo che ha perso quasi interamente la scorsa stagione per un doppio grave infortunio prima al legamento crociato (il 2 giugno 2024) e poi nel gennaio 2025 alla clavicola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

