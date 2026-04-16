La missione di Tajani in Cina | confronto su Iran Ucraina e Commissione economica mista

Il ministro degli Esteri italiano ha raggiunto Pechino per avviare un viaggio ufficiale in Cina, con l’intenzione di discutere di questioni internazionali e bilateralmente. La visita a Pechino è la prima tappa e sarà seguita da un incontro a Shanghai. Durante la missione, sono previsti colloqui su Iran, Ucraina e sulla Commissione economica mista tra i due paesi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Pechino per la prima tappa della sua missione in Cina, che proseguirà domani a Shanghai. La giornata di oggi ha preso avvio con un incontro bilaterale con il ministro del Commercio Wang Wentao per rafforzare il partenariato economico Italia-Cina. A seguire i due ministri hanno aperto la XVI Commissione economica mista, principale strumento di cooperazione bilaterale in materia economica nell’ambito del Partenariato strategico globale istituito tra i due Paesi nel 2004. Si tratta del primo appuntamento bilaterale di alto livello con la Cina nel 2026, dopo il XII Comitato governativo ospitato a Roma lo scorso ottobre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La missione di Tajani in Cina: confronto su Iran, Ucraina e Commissione economica mista Notizie correlate Leggi anche: Guerra Iran, nuovi attacchi Usa sul tavolo. Teheran: “Eravamo a un passo dall’accordo”. La Cina interviene su Hormuz, Tajani in Libano Tajani in missione in Cina tra economia, dossier globali e equilibrio strategicoLa visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in Cina, sebbene pianificata da tempo, si inserisce in un contesto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tajani atterrato a Beirut, incontri con il Presidente Aoun, il ministro degli Esteri e il contingente italiano; Il governo sostiene con forza i negoziati; la missione di Tajani a Beirut; Libano, missione di Tajani nell'inferno dei combattimenti; Israele convoca ambasciatore italiano dopo parole di Tajani a Beirut. La missione di Tajani in Cina: confronto su Iran, Ucraina e Commissione economica mistaIl ministro degli Esteri è arrivato a Pechino per la prima tappa della sua missione in Cina, che proseguirà domani a Shanghai ... msn.com Tajani in missione in Cina tra economia, dossier globali e equilibrio strategicoLa visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in Cina, sebbene pianificata da tempo, si inserisce in un contesto politico non privo di complessità. Le recenti tensi ... formiche.net Italia-Cina, nuova fase: Tajani in missione tra negoziati globali, energia e accordi economici https://l.euronews.com/jdD5 - facebook.com facebook “Mi ha fatto molto piacere apprendere che il presidente Magyar parlerà con la presidente Meloni e il vicepresidente del Ppe Antonio Tajani: significa che questo sentire comune di principi europeisti rafforza il nostro progetto contro chi nega partecipazione dem x.com