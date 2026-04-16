La missione di Tajani in Cina | confronto su Iran Ucraina e Commissione economica mista

Da ilgiornale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri italiano ha raggiunto Pechino per avviare un viaggio ufficiale in Cina, con l’intenzione di discutere di questioni internazionali e bilateralmente. La visita a Pechino è la prima tappa e sarà seguita da un incontro a Shanghai. Durante la missione, sono previsti colloqui su Iran, Ucraina e sulla Commissione economica mista tra i due paesi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Pechino per la prima tappa della sua missione in Cina, che proseguirà domani a Shanghai. La giornata di oggi ha preso avvio con un incontro bilaterale con il ministro del Commercio Wang Wentao per rafforzare il partenariato economico Italia-Cina. A seguire i due ministri hanno aperto la XVI Commissione economica mista, principale strumento di cooperazione bilaterale in materia economica nell’ambito del Partenariato strategico globale istituito tra i due Paesi nel 2004. Si tratta del primo appuntamento bilaterale di alto livello con la Cina nel 2026, dopo il XII Comitato governativo ospitato a Roma lo scorso ottobre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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