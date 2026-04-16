Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri italiano si trova in Cina per una visita ufficiale, che era stata programmata da tempo. Durante il viaggio, si discuteranno questioni legate all’economia e ai dossier globali, senza specificare i dettagli delle trattative. La visita si svolge in un momento di tensioni politiche e di attenzione internazionale verso il ruolo strategico della Cina.

La visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in Cina, sebbene pianificata da tempo, si inserisce in un contesto politico non privo di complessità. Le recenti tensioni tra il presidente statunitense, Donald Trump, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno contribuito a rendere più delicato il posizionamento internazionale di Roma, pur senza modificare formalmente l’agenda della missione, né tantomeno la postura atlantista di Roma. Diplomazia e dialogo (non solo economico). A Pechino, Tajani incontrerà il ministro degli Esteri Wang Yi e co-presiederà, insieme al ministro del Commercio Wang Wentao, la XVI Commissione economica mista e il Dialogo imprenditoriale Italia-Cina, con la partecipazione di svariate aziende italiane attive nel mercato cinese.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tajani in missione in Cina tra economia, dossier globali e equilibrio strategico

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