quello che gli uomini non dicono specie quelli con un cosino che fa il solletico

Un uomo ha scoperto che le discussioni sulle dimensioni degli strumenti maschili sono cresciute, probabilmente a causa di una recente osservazione in un bar. La sua conversazione ha attirato l’attenzione di altri clienti, che hanno iniziato a condividere aneddoti e opinioni. La scena si è svolta in un locale affollato, dove i commenti si sono fatti più diretti e scherzosi. La discussione continua tra battute e risposte senza filtri.

Non so come vada dalle vostre parti, ma dalle mie ultimamente è tutt’un parlare delle misurazioni di quegli arnesi che i poveri uomini hanno nelle mutande. Se ne parla col pretesto degli atleti olimpici che si fanno le punture sul bigolo per ingrossarlo per avere non so bene che vantaggio nei salti con gli sci, e se ne parla senza bisogno di pretesti. Se ne parla esplicitamente, e se ne parla senz’accorgersi che se ne sta parlando, e questa seconda categoria è la più straziante. Di recente ero a una cena di non compleanno, nel senso che era una cena una delle cui invitate compiva gli anni il giorno dopo, quindi a mezzanotte si è brindato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Abodi sicuro: «Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma…»Abodi assicura che il suo obiettivo è rendere gli stadi italiani almeno al livello di quelli europei.

Pupo: “Ho lavorato con Signorini ha atteggiamenti discutibili, ma nulla a che vedere con quello che dicono”Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, commenta il suo rapporto professionale con Alfonso Signorini, sottolineando che, pur avendo avuto alcuni atteggiamenti discutibili, le sue osservazioni non riflettono la realtà dei due anni di collaborazione.

Callie Smith is Back for a Tickle Challenge! Link in Description | 98.7 The Feeture Show

Temi più discussi: Blog | Il papà eroe ha stancato. Perché la paternità moderna non porta parità di genere - Alley Oop; LA CURA DEL CUORE Quello che gli uomini non dicono; All’improvviso si può scoprire la passione con il proprio marito; Book Club | L’integrale Maschio: l’irriverente rivista-libro che racconta gli uomini attraverso il cibo e la cucina.

Sicure che sia meglio uscire con gli uomini sensibili che con quelli emotivamente indisponibili?Benvenute nell'era del nuovo maschio emotivamente performante. Quello con la tote bag e la lacrima facile. Ma ci farà soffrire di meno del vecchio macho menefreghista? vogue.it

Gli uomini devono impegnarsi davvero a capire cosa sono le emozioni. Non possiamo aspettarci di avere tutte le risposte da soli, ed è giusto chiedere supporto: parla il ...Il principe del Galles è intervenuto in una trasmissione di Radio Bbc 1, durante una tavola rotonda in cui si affrontava il tema del suicidio maschile. Insieme a lui il conduttore Greg James il rapper ... ilfattoquotidiano.it

I gatti miagolano più spesso agli uomini, ma non perché li preferiscano: secondo uno studio, è solo che li capiscono meno. “Servono vocalizzazioni più esplicite”, dicono i ricercatori. E il motivo non è proprio lusinghiero. - facebook.com facebook