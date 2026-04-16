Farmaci scaduti violazioni sulla sicurezza e lotta al gioco d’azzardo | multato un bar per oltre 3.000 euro

Durante controlli dei carabinieri, un bar è stato multato per più di 3.000 euro a causa di violazioni relative alla sicurezza e alla presenza di farmaci scaduti. Sono state riscontrate irregolarità sul rispetto delle norme di sicurezza e nel settore del gioco d’azzardo, portando alla sanzione amministrativa. Le verifiche si sono concentrate su diverse aree di competenza dell’attività commerciale.

Sicurezza e lotta al gioco d’azzardo, controlli dei carabinieri: multato un bar per oltre 3.000 euro. L'operazione si è svolta a Traversetolo. Una vera e propria task force, composta dai Carabinieri della Stazione di Traversetolo e dagli specialisti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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