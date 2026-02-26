Padova chiude la regular season con una vittoria in rimonta | 3-2 su Piacenza

La chiusura della regular season per la Sonepar Padova si è consumata davanti al pubblico della Kioene Arena, con una rimonta che ha premiato la squadra di casa al tie-break contro Gas Sales Bluenergy Piacenza. Una prestazione intensa e misurata che ha mostrato crescita e coesione, offrendo al pubblico un finale di stagione di alto livello. Partenza decisa della sonepar padova, che prende fiducia fin dai primi scambi grazie al muro di Stefani sul 3-0 e alla pipe di Gardini sull’8-4. Piacenza reagisce e accorcia, ma è ancora Stefani a ristabilire le distanze sul 12-9. Il pareggio ospite arriva sul 13-13 e, con il muro di Mandiraci, i biancorossi prendono l’inerzia del parziale per passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

