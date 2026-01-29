Giovanili L’Under 16 di Ausanio e Chiappelli chiude la regular season da leader

L’Under 16 dell’Invicta chiude la stagione in vetta. Le ragazze degli allenatori Ausanio e Chiappelli vincono facilmente contro Cecina, con un 3-0 e si aggiudicano il primo posto in classifica. La squadra ha mostrato solidità e attenzione in ogni fondamentale, chiudendo la regular season con una prestazione convincente.

La regular season si conclude con il primo posto delle under 16 dell'Invicta. Le ragazze allenate dai coach Ausanio e Chiappelli sfoderano una prestazione ordinata e attenta in ogni fondamentale chiudendo con una vittoria per 3 set a 0 a Cecina. "Siamo soddisfatti del cammino finora fatto" – commentano i coach –. Una buona prova da parte delle nostre ragazze; in questi mesi siamo cresciuti molto e la gara con il Cecina l'ha dimostrato. Abbiamo raggiunto un primo obiettivo stagionale, la strada adesso inizia a farsi in salita ma abbiamo le carte in regola per dire la nostra in questo un campionato davvero numeroso.

