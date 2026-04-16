La grande bufala dello strappo tra Meloni Trump e Netanyahu

Recentemente sono emerse dichiarazioni di ex presidenti e leader politici riguardo a questioni internazionali, suscitando molte discussioni. In particolare, alcune esternazioni di un ex presidente degli Stati Uniti sono state ritenute offensive nei confronti del Papa. Inoltre, è stato interrotto un accordo sulla difesa con Israele, in seguito a eventi verificatisi a Gaza. Questi episodi hanno alimentato un dibattito pubblico sui rapporti tra le figure coinvolte.

Definire inaccettabili le parole di Trump sul Papa è il minimo sindacale, così come interrompere un memorandum sulla difesa con Israele dopo tutto quel che è successo a Gaza. Per cambiare davvero passo in politica estera serve altro. Meloni vuole farlo, o vuole solo fare finta, per recuperare un po' di popolarità?.🔗 Leggi su Fanpage.it Scanzi massacra Meloni: È più Trump di Trump e l'unica leader che ha avallato l'attacco venezuelano! Notizie correlate Cosa ci insegna lo strappo tra Trump e Meloni. L’analisi di PedrizziL’attacco di Donald Trump a papa Leone XIV e a Giorgia Meloni è arrivato, per molti, ma non per tutti, inatteso e doloroso. Trump: “Green Deal la più grande bufala della storia”Davos, 22 gennaio 2026 – “A causa della mia vittoria elettorale schiacciante, gli Stati Uniti hanno evitato il catastrofico collasso energetico che...