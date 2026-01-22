L'affermazione di Trump sul Green Deal evidenzia le sfide e le controversie legate alle politiche energetiche sostenibili. Secondo lui, un aumento delle installazioni eoliche non garantisce benefici economici, poiché molte tecnologie vengono prodotte in paesi che utilizzano ancora fonti fossili. Questa posizione solleva riflessioni sulla reale efficacia delle energie rinnovabili e sulla complessità della transizione energetica globale.

Davos, 22 gennaio 2026 – “A causa della mia vittoria elettorale schiacciante, gli Stati Uniti hanno evitato il catastrofico collasso energetico che ha colpito ogni nazione europea che ha perseguito la “truffa del Green New Deal”. Forse la più grande bufala della storia. Pale eoliche ovunque, distruggono la vostra terra. Qui in Europa, abbiamo visto il destino che la sinistra radicale ha cercato di imporre all’America. La Germania ora genera il 22% in meno di elettricità rispetto al 2017 e non è colpa dell’attuale cancelliere. Lui sta risolvendo il problema, farà un ottimo lavoro. Ma quello che hanno fatto prima che arrivasse lui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Green Deal la più grande bufala della storia”

Di fatto l’Europa permetterà la sopravvivenza dei motori inquinanti anche dopo il 2035: è il più grande cambio di rotta sul Green dealL’Europa potrebbe consentire la presenza di motori inquinanti oltre il 2035, segnando un importante cambiamento nel Green Deal.

Leggi anche: Dal Green Deal al “Clean Industrial Deal” per l’Autonomia strategica europea

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trump: Green Deal più grande bufala di storia. Cina vende pale eoliche, ma usa carbone e petrolio

Argomenti discussi: Dal Green deal al Freedom deal. Per liberarci dalle minacce di Trump dobbiamo accelerare sul fronte delle energie rinnovabili; Gli Usa di Trump danno il ko al multilateralismo ambientale?; L’Europa ha una strategia per l’Artico? La Groenlandia tra Green Deal, Russia e Trump; Dal Venezuela alla Groenlandia, il 2026 sarà l'anno del petrolio: le mire di Trump e l'illusione della svolta green.

Trump: «Green Deal una bufala, la Cina vende pale eoliche, ma usa carbone e petrolio»(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 A causa della mia vittoria elettorale schiacciante, gli Stati Uniti hanno evitato il catastrofico collasso energetico che ha colpito ogni nazione europea che ha ... msn.com

Trump: Green Deal più grande bufala di storia. Cina vende pale eoliche, ma usa carbone e petrolioLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Green Day, nuovo attacco a Donald Trump e alla sua politica: «Difendiamo i nostri fratelli e sorelle del Minnesota» x.com

La questione importante dell'intervento di Trump ieri è che ha attaccato l’Europa su immigrazione, green e farmaci. Dice che ci riempiamo di pale eoliche pagate dai contribuenti e costruite in Cina. Critiche durissime, ma su molti punti sacrosante. È roba che n - facebook.com facebook