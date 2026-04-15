Recentemente, Donald Trump ha rivolto un attacco sia a papa Leone XIV che a Giorgia Meloni, suscitando reazioni diverse tra gli osservatori. La vicenda ha generato discussioni sulla natura delle dichiarazioni e sulle conseguenze possibili per le figure coinvolte. In questo scenario, analisti e commentatori si sono confrontati sulle ripercussioni di questa presa di posizione, evidenziando come gli eventi abbiano scosso il panorama politico e religioso.

L’attacco di Donald Trump a papa Leone XIV e a Giorgia Meloni è arrivato, per molti, ma non per tutti, inatteso e doloroso. La destra italiana si è affrettata a difendere il Pontefice e la premier, contrariamente alle aspettative di fedeltà acritica al leader Usa – che sembravano caratterizzare la linea iper-atlantista della compagine governativa fin dall’inizio del secondo mandato del presidente Usa – non ha mostrato alcun segno di “ravvedimento” nei confronti dell’alleato. Va detto, però, che i segnali di un’imminente “insurrezione” verbale di Trump sia contro il Vaticano che contro Palazzo Chigi si avvertivano da tempo. La guerra, per i Maga, è molto più di un’opzione difensiva.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa ci insegna lo strappo tra Trump e Meloni. L’analisi di Pedrizzi

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