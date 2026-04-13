Un'indagine è in corso a Forlì dopo le morti avvenute a bordo di un'ambulanza. Secondo le testimonianze di alcune colleghe, si parla di attrezzature mediche portate a bordo, tra cui un bisturi e una siringa. Le autorità stanno esaminando le circostanze in cui si sono verificati gli eventi e ascoltando le persone coinvolte. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e ha portato a un approfondimento sulle procedure adottate durante il trasporto dei pazienti.

Emergono nuovi elementi sul caso delle morti sospette in ambulanza. Dalle informazioni fornite agli inquirenti da una testimone, una giovane dipendente della Croce Rossa di Forlì, emerge che Luca Spada avrebbe avuto in tasca una siringa, dei tappini per l’accesso venoso e un bisturi. La donna, assieme a una collega, ha capito che quei decessi erano troppi e ha iniziato a raccogliere dati su orari e turni, facendo partire l’inchiesta. Morti in ambulanza a Forlì, a che punto è l'inchiesta Luca Spada nei guai dopo le parole della testimone "Bisturi e siringa in tasca a Luca Spada" Colleghe insospettite dal numero di morti Morti in ambulanza a Forlì, a che punto è l’inchiesta “C’è un solo indagato, non ci sono altre persone”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, Luca Spada nei guai dopo le parole della testimone: "Bisturi e siringa al seguito"

Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospettaLuca Spada, dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, nega le accuse di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione.

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