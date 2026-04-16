La Francia chiede il rilascio di Marie-Therese Ross una donna di 86 anni detenuta dall’ICE

Il governo francese ha chiesto il rilascio di Marie-Therese Ross, una donna di 86 anni detenuta dall’ICE negli Stati Uniti. Ross è vedova di un veterano militare e si trova in carcere da inizio mese. La richiesta di Francia arriva in un momento di attenzione internazionale sulla sua situazione. La donna è sotto custodia delle autorità statunitensi e la vicenda ha suscitato commenti a livello diplomatico.

Il governo francese sta esercitando pressioni sul Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS) affinché rilasci Marie-Therese Ross, vedova di ottantasei anni di un veterano militare, detenuta dall’inizio di questo mese. Secondo il DHS, gli agenti dell’ ICE hanno arrestato la donna in Alabama il 1° aprile, dopo che la questa aveva superato la durata del suo visto di novanta giorni. La signora si trova attualmente in un centro di detenzione federale per immigrati in Louisiana. Marie-Therese è tra le migliaia di persone prese di mira dal programma di deportazione di massa dell’amministrazione Trump, che ha portato all’arresto anche di coniugi di soldati e veterani statunitensi, i quali, in precedenza godevano di maggiore clemenza in base a politiche poi abolite da Donald Trump, durante il suo secondo mandato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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