Un giudice federale ha deciso di far uscire Liam Conejos Ramos, il bambino di cinque anni fermato a Minneapolis dall’Ice. Il piccolo, che era stato arrestato, torna libero dopo settimane di tensione e proteste. La sua storia ha scatenato nuove manifestazioni contro le politiche di Trump, con i sostenitori che chiedono più tutela per i minori coinvolti nei raid di immigrazione.

Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Conejos Ramos, il bambino di cinque anni divenuto il simbolo dell’indignazione contro gli agenti dell’ Ice, la polizia incaricata del rimpatrio forzato dei migranti irregolari negli Stati Uniti. Il piccolo era stato arrestato insieme al padre a Minneapolis e trasportato in un centro di detenzione in Texas. La foto di Liam, caricato su un’auto dell’Ice in Minnesota e deportato, è divenuta virale, alimentando l’indignazione contro la politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump. L’immagine simbolo delle proteste contro l’Ice. Cappello azzurro, orecchie da coniglio e zainetto dell’Uomo Ragno, il piccolo Liam è divenuto suo malgrado il simbolo della stretta migratoria del governo americano, che tramite i famigerati agenti dell’Ice ha avviato un programma senza precedenti di deportazioni di migranti, spesso con l’uso della forza e di metodi brutali.🔗 Leggi su Open.online

Un giudice federale ha deciso di liberare Liam, il bambino di cinque anni deportato dall’Ice, e suo padre.

Liam Conejo Arias, il bambino di 5 anni fermato dall’Ice, non sarà deportato.

Argomenti discussi: Usa, ordinato il rilascio di Liam: il bambino di 5 anni era stato arrestato dall'Ice a Minneapolis. Attese nuove proteste anti-Trump; Minnesota, giudice ordina rilascio di tutti i rifugiati detenuti da Ice; Usa, rilasciato giornalista arrestato per proteste anti – Ice: Non resterò in silenzio; ICE, arresti senza mandato. Fermato e rilasciato l'ex CNN Don Lemon. Trump: Pretti, un provocatore - Cnn: Giudice ordina il rilascio del bimbo deportato dall'Ice.

Un giudice statunitense ha ordinato il rilascio di Liam Conejo Ramos, il bambino di cinque anni portato via dall’ICE a MinneapolisSabato un giudice federale del Texas ha ordinato il rilascio di Liam Conejo Ramos, il bambino di cinque anni che la settimana scorsa era stato portato via dagli agenti dell’ICE durante l’arresto di ... ilpost.it

La CNN: «Il bimbo deportato dall'ICE è libero, il giudice ne ha ordinato il rilascio»Secondo quanto riportato dalla Cnn, che cita una fonte, un giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione di migranti in Texas ... msn.com

