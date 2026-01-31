Un giudice federale ha deciso di liberare Liam, il bambino di cinque anni deportato dall’Ice, e suo padre. Dopo alcuni giorni di detenzione in Texas, sono stati rimessi in libertà, mentre aspettano di capire il loro futuro.

Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione per migranti in Texas, dove erano trattenuti da giorni dopo essere stati fermati a Minneapolis. La decisione mette fine a una vicenda che aveva sollevato un’ondata di indignazione negli Stati Uniti e all’estero. La fotografia del bambino di cinque anni caricato su un’auto dell’Ice in Minnesota e trasferito in Texas era diventata virale, trasformandosi in uno dei simboli più forti della stretta sull’immigrazione. L’arresto davanti a casa dopo l’asilo. Liam e suo padre, identificato dal Dipartimento della Sicurezza Interna come Adrian Alexander Conejo Arias, erano stati fermati nel vialetto della loro abitazione, mentre rientravano dalla scuola materna frequentata dal piccolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liam, il bimbo di 5 anni deportato dall’Ice è libero: un giudice federale ne ha ordinato il rilascio

Approfondimenti su Liam Conejos Ramos

Liam Conejo Arias, il bambino di 5 anni fermato dall’Ice, non sarà deportato.

Liam, un bambino di cinque anni, è stato recentemente arrestato dall’ICE negli Stati Uniti insieme al padre e successivamente deportato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Liam Conejos Ramos

Argomenti discussi: Liam, cinque anni, è l’ultimo trofeo dell’Ice a Minneapolis; Liam, l'arresto degli agenti dell'Ice di un bambino di cinque anni e il fallimento morale dell'America; Deputati dem vedono il bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice: Non mangia e chiede del suo cappello; L'Ice adesso usa i bambini come esca per arrestare gli immigrati a Minneapolis.

Liam, il bimbo di 5 anni deportato dall’Ice è libero: un giudice federale ne ha ordinato il rilascioUn giudice federale ha ordinato il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione per migranti in Texas, dove erano trattenuti da ... thesocialpost.it

Giudice blocca la deportazione di Liam, il bimbo di 5 anni portato via dall'ICE. Cosa succede oraUn giudice federale negli Stati Uniti ha ordinato il blocco della deportazione di Liam Conejo Ramos, un bambino di 5 anni, e di suo padre, fermati ... msn.com

Da Ok Bimbo a Martina Franca è stata aperta una nuova lista baby a nome Bellanova Antonella - Palmisano Davide per il loro piccolo Liam. Info lista 080 5126681 Benvenuti da Ok Bimbo - facebook.com facebook

Lo shock di Liam, bimbo deportato: "Non mangia, cerca il cappello". Alcuni deputati dem lo hanno incontrato: 'Vuole sapere quando potrà rivedere i suoi compagni di classe' #ANSA x.com