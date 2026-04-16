A Niscemi, una frana ha causato danni e ha portato all’apertura di un’indagine che coinvolge anche quattro ex governatori della regione. A Gela, tredici persone, tra cui politici e funzionari pubblici, sono state iscritte nel registro degli indagati per lavori di protezione antismottamento mai realizzati. Tra i nomi coinvolti ci sono figure di spicco della politica regionale, con le autorità che hanno avviato verifiche sulle responsabilità legate a queste opere mai completate.

Arriva una svolta nelle indagini sulla frana che lo scorso 25 gennaio ha squassato Niscemi, in provincia di Caltanissetta: 13 persone sono finite indagate. Nel corso di una conferenza stampa il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha reso noto il numero degli indagati (tra cui ci sono ben quattro presidenti di Regione, tra ex e attuale) che adesso sono accusati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Il provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati è stato, quindi, notificato ai governatori della Regione Sicilia che sono stati in carica nel periodo compreso dal 2010 al 2026. Si tratta di Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La frana di Niscemi travolge la politica: indagati anche gli ultimi quattro governatori

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Temi più discussi: Tredici indagati per la frana di Niscemi, ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della Regione; Niscemi, 13 indagati per la frana: ci sono anche gli ultimi 4 presidenti della Regione; Frana di Niscemi, 13 indagati: nel registro finiscono anche gli ultimi 4 presidenti della Regione; Niscemi, 13 indagati per la frana: ci sono gli ultimi 4 presidenti di Regione, compreso il ministro Musumeci.

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