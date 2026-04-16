Sono stati iscritti nel registro degli indagati quattro ex governatori e altri nove soggetti in relazione alla frana avvenuta a Niscemi. Tra i coinvolti ci sono anche l’attuale presidente della regione e altri esponenti politici di rilievo. L’indagine riguarda presunte responsabilità nella gestione e nei controlli relativi all’area interessata dal fenomeno franoso. La vicenda si inserisce in un procedimento che coinvolge complessivamente 13 persone.

L'inchiesta La procura di Gela sta indagando sulla frana di Niscemi e, in questa fase, si è concentrata su quello che è accaduto dal 2010 in poi L'inchiesta La procura di Gela sta indagando sulla frana di Niscemi e, in questa fase, si è concentrata su quello che è accaduto dal 2010 in poi Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Tredici indagati, quattro nomi di peso: Nello Musumeci, Renato Schifani, Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta. Si tratta del primo step dell’inchiesta per disastro colposo della procura di Gela che sta indagando sulla frana di Niscemi e che, in questa fase, si è concentrata su quello che è accaduto dal 2010 in poi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Frana di Niscemi, indagati gli ultimi quattro governatori. Anche Musumeci

News - Frana di Niscemi, 13 indagati. Sotto inchiesta anche 4 ex presidenti della Regione 15/4/2026

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