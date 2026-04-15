La procura di Gela ha iscritto tredici persone nel registro degli indagati in relazione alla frana avvenuta a Niscemi. Tra gli indagati figurano gli ultimi quattro governatori della regione, secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali. Le indagini mirano a chiarire le cause e le responsabilità dell'evento che ha provocato danni e interruzioni nella zona. Nessun nome è stato ancora reso pubblico in modo ufficiale.

AGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi. Ad annunciarlo è stato il procuratore di Gela Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa. "La nostra attività si sta concentrando su un periodo che va dal 2010 al 2026. Si tratta degli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana, dei dirigenti della protezione civile, dei soggetti attuatori al contrasto del dissesto idrogeologico e del responsabile dell'Ati che avrebbe dovuto realizzare i lavori dopo la frana del 97. Sono accusati a vario titolo di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana". Si tratta dei governatori in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della Sicilia

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