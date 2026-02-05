Arriva la notizia che Sarp muore nella soap turca “La forza di una donna”. La serie continua a essere trasmessa su Canale 5, con nuovi episodi in daytime, e ogni giorno riserva sorprese ai fan. La morte di Sarp cambia tutto e apre nuovi scenari per i personaggi coinvolti.

Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 7 al 13 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 13 febbraio. Piril è al funerale di suo padre Yusuf, ed è preoccupata perché non riesce a contattare né Sarp né Bahar. In ospedale intanto, Arif si sente responsabile per la morte di Hatice e vuole costituirsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 7 al 13 febbraio 2026: Sarp muore

Approfondimenti su La Forza Di Uno Donna

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LA FORZA DI UNA DONNA ANTECIPAZIONE 28 Gennaio: Bahar AL FUNERALE di Hatice e RIVELA UN SEGRETO

Ultime notizie su La Forza Di Uno Donna

Argomenti discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 31 gennaio: Sirin aggredisce Arif; La forza di una donna 3, puntata 31 gennaio: Ceyda ed Emre cercano Arda; La forza di una donna 3, anticipazioni 4 febbraio: Enver mente a Bahar; La forza di una donna: Un duro colpo per Enver Video.

Lutti, vendette e scoperte scioccanti: cosa succede nelle prossime puntate di La forza di una donnaNelle puntate di Bahar sorprende tutti promettendo di mettere da parte il rancore e prendersi cura di ?irin. P?r?l seppellisce suo padre ma è preoccupata dal silenzio di Sarp ... iodonna.it

La forza di una donna, le trame della settimana dal 9 al 14 febbraioUna breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5 ... tgcom24.mediaset.it

«Sarp e Bahar si trovano di fronte a scelte difficili, ogni decisione potrebbe cambiare le loro vite per sempre». In arrivo due settimane da non perdere per tutte le amanti della serie turca "La forza di una donna". Gli appassionati potranno godere di ben due epis facebook

Dopo il terribile incidente che ha lasciato Bahar, Sarp e Hatice sospesi tra la vita e la morte, la serie turca di Canale 5 è ormai in una fase drammatica x.com