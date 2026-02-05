La forza di una donna anticipazioni dal 7 al 13 febbraio 2026 | Sarp muore

Arriva la notizia che Sarp muore nella soap turca “La forza di una donna”. La serie continua a essere trasmessa su Canale 5, con nuovi episodi in daytime, e ogni giorno riserva sorprese ai fan. La morte di Sarp cambia tutto e apre nuovi scenari per i personaggi coinvolti.

Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 7 al 13 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 13 febbraio. Piril è al funerale di suo padre Yusuf, ed è preoccupata perché non riesce a contattare né Sarp né Bahar. In ospedale intanto, Arif si sente responsabile per la morte di Hatice e vuole costituirsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

