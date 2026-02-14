La Forza di una Donna anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026 | la morte di Sarp

Il 16 febbraio 2026, Sarp Çe?meli muore improvvisamente, lasciando Bahar sconvolta e senza parole. La sua perdita si fa sentire profondamente, soprattutto perché questa tragedia arriva a distanza di poco tempo dalla prima, quando aveva già affrontato il dolore di perdere qualcuno a cui teneva molto. Nei prossimi episodi, Bahar cerca di capire come andare avanti, mentre il lutto le pesa sul cuore e le cambia il modo di affrontare la vita.

La morte improvvisa di Sarp Çeşmeli cambia per sempre la vita di Bahar a La Forza di una Donna. Nel corso dei prossimi episodi della dizi, la sfortunata Bahar si trova ad avere a che fare, per la seconda volta, con la perdita dell'uomo che ama. Un dolore che cerca di affrontare con dignità, pur di non far soffrire i piccoli Nisan e Doruk. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. La Forza di una Donna, anticipazioni da lunedì 16 a sabato 21 febbraio 2026. La forza di una donna anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Sarp muore e Bahar se la prende con Arif. Sarp muore a causa di un incidente, e Bahar decide di affrontare Arif con rabbia e determinazione. Bahar si trova al centro di nuove tensioni familiari, mentre cerca di difendere il suo ruolo di madre e moglie dopo aver scoperto un segreto che potrebbe mettere a rischio la sua felicità. Nelle prossime puntate di La forza di una donna Şirin manomette la flebo di Sarp. Nel bar dell'ospedale, intanto Fazilet aveva incontrato Ceyda: la scrittrice pretendeva un tè servito in un bicchiere di vetro, mentre il personale poteva offrirle solo plastica.