Conference League la Fiorentina travolta dal Crystal Palace | 3-1 per i londinesi

Nell’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, la Fiorentina ha perso per 3-1 in trasferta contro il Crystal Palace. La squadra italiana ha subito tre reti, mentre ha accorciato le distanze con un gol nel secondo tempo. La partita si è giocata in Inghilterra e il risultato rende difficile la qualificazione ai prossimi turni, con l’incontro di ritorno previsto tra sette giorni a Firenze.

La Fiorentina crolla 3-0 sul campo del Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, risultato che compromette quasi del tutto il discorso qualificazione in semifinale in vista della gara di ritorno prevista tra una settimana a Firenze. Mateta sblocca il risultato al 24' su calcio di rigore, Mitchell raddoppia poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa nel finale Sarr trova il tris che condanna ulteriormente la squadra di Vanoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conference League, la Fiorentina travolta dal Crystal Palace: 3-1 per i londinesi Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, i londinesi raddoppianoConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 1-0, londinesi avanti su rigoreConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Il calendario delle partite di Conference League; Dove vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League; Conference League: in campo alle 21 Crystal Palace-Fiorentina DIRETTA. Conference League: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 CRONACA e FOTOLa Fiorentina è a Londra per affrontare il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. Sfida difficile quanto affascinante, primo vero test per la squadra viola che in questa ... ansa.it Crystal Palace-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli vola a Londra per sfidare gli inglesi di Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale ... tuttosport.com Strada in salita per la Fiorentina in Conference La squadra di Vanoli fatica anche in Conference League: il Crystal Palace schiaccia la Viola grazie alle reti di Mateta, Mitchell e Sarr. Al ritorno servirà una super rimonta per proseguire il cammino in Europa - facebook.com facebook 3 - La Fiorentina ha perso un match di Conference League con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 15/09/2022 (0-3 ai gironi contro l’Istanbul Basaksehir); in una fase a eliminazione UEFA non accadeva dal 25/02/2016 (0-3 vs Tottenham). Salita. x.com